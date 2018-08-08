中職》王正棠猛打、陳品學初登板 悍將痛宰獅二軍

富邦二軍新秀王正棠首打席就敲出二壘安打。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將二軍今澄清湖出戰統一獅二軍，悍將新秀王正棠揮別昨日無安打的小低潮，今5打數敲出4安打，而悍將選秀第3輪選進的投手陳品學，今天也首度在二軍亮相，中繼上場投1局失1分，悍將全隊終場二軍以8：3擊敗獅隊二軍。

悍將季中選秀補進王正棠、陳品學，被認為是下半季即戰力，王正棠揮別昨天4支0的低潮後，今天就繳出猛打賞，5打數敲出4安打，還包括2支二壘安打；高國麟5打數也敲出3安，高國輝則是敲出2安還有3分打點進帳；張承駿則在5下開轟陽春砲，全隊掃出14支安打，攻下8分。

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王正棠首打席就敲出二壘安打。（記者黃志源攝）

王正棠衝上二壘。（記者黃志源攝）

高國麟在１局下擊出１分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

高國輝在４局下擊出２分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

林旺衛在４局下擊出１分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

張承駿在５局下擊出陽春砲。（記者黃志源攝）

反觀獅隊今天只敲出7支安打，吳國豪4打數敲出2安，選到1次保送，還有2次盜壘成功，羅國龍2下開轟2分砲，表現較為亮眼，不過其他人卻表現平平，7、8、9三棒更是毫無建樹。

羅國龍在4局上擊出2分全壘打。（記者黃志源攝）

羅國龍在4局上開轟。（記者黃志源攝）

悍將先發吳世豪投4局被敲4安、失2分、送出4K，無關勝敗，勝投則由第5局登板的羅華韋奪下；而獅隊先發洪心騏4局就被敲10安、丟7分，最後也吞下敗投。

陳品學2012年與美職印地安人隊簽約、赴美發展，今年3月被球隊釋出，陳品學回台後，持續跟著悍將隊練球，今年投入中職選秀在第3輪被悍將選進，而他今在8局上登板中繼，被敲2安掉1分、三振跟保送各1次；同樣也是初登板的還有悍將自主培訓投手張竣龍，他首球飆出148公里速球。

投手羅華韋中繼奪勝。（記者黃志源攝）

投手陳品學今天二軍初登板。（記者黃志源攝）

陳品學。（記者黃志源攝）2

張竣龍今天在二軍初登板，首球投出148公里速球。（記者黃志源攝）

張竣龍二軍初登板，首球投出148公里速球。（記者黃志源攝）