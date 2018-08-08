中職》林哲瑄11局再見安打 富邦悍將送猿6連敗

林哲瑄敲出再見安打，結束比賽。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將換帥後首度回主場，迎戰Lamigo桃猿，兩隊正規9局打完皆1分未得，富邦悍將11局下終於把握得分機會，蔣智賢、林益全先後敲安，林哲瑄擊出左外野方向再見安打，1:0氣走桃猿，猿隊吞下6連敗。

猿、悍兩位洋投尼克斯、羅力上演投手戰，打完前5局，猿隊僅5支零星安打，悍將則僅有張正偉發揮，連同6局下以內野安打帶起攻勢，張正偉單場4安猛打賞，但正規賽打完，富邦僅張正偉和林哲瑄擊出安打。

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猿隊11局上開啟進攻，劉時豪率先從羅嘉仁手中擊出二壘安打，但接下來攻勢中斷。11局下，富邦悍將才收下勝利。

悍將主場擊敗桃猿。（記者陳志曲攝）

桃猿苦吞六連敗。（記者陳志曲攝）

林哲瑄說，猿隊先發投手尼克斯控球一向精準，都控在打者不好打的位置，最後那打席，他只希望能幫助球隊奪勝，「告訴自己要冷靜下來，挑好打的球攻擊，希望能幫球隊贏球。」

富邦悍將羅嘉仁上次出賽已是5月13日，之後因狀況不佳下二軍，昨役11局上登板，投1局雖被敲1支安打，但成功守住比分，最快球速153公里。

羅嘉仁賽後歸功二軍教練幫忙調整，「王建民前輩（當時客座教練）、余文彬教練，還有當時在二軍的鑼總（陳連宏），給了我很大信心。王建民在投球姿勢上給我建議，開完刀後忘記投球感覺，他建議我多用下半身力量，讓控球、球速變更好。」

羅嘉仁拿下勝投。（記者陳志曲攝）

悍將林哲瑄敲出再見安打，結束比賽，隊友到場上潑水慶祝。（記者陳志曲攝）