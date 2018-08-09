亞運棒球》老美投手打慣了 中國打者無懼速球

2018/08/09 07:21

背號30號為中國打者褚夫佳。（資料照，法新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕為了備戰2018年亞運，中國棒球國家代表隊今年5月直接加入美國獨立聯盟Texas Airhogs隊打比賽，近程目標希望亞運打出佳績，遠程目標盼打進2020年東京奧運，目前Texas Airhogs隊在所屬聯盟6隊當中，戰績19勝55敗排名墊底，與榜首Sioux City Explorers隊多達36.5場勝差。

當然，戰績和帳面投打守成績對中國隊球員來說並非重點，美國獨立聯盟比賽強度，至少有美職小聯盟體系2A層級以上，透過每週6場高強度賽事磨練，以及美式科學化訓練，中國赴美這幾個月期間進步幅度明顯，亞運有機會對戰台灣，屆時將是台灣難纏的對手。

這屆亞運中國帶了12名投手，其中孟偉強可以當投手，也能蹲捕、守外野，另外，中國有2名捕手、6名內野手和4名外野手，若加上孟偉強，等於有13名野手可以調度。

中國陣中這13名野手，包括捕手李寧、孟偉強，內野手褚夫佳、杜曉磊，外野手楊順意、陸振洪、那闖都是去年經典賽成員，他們將是今年亞運中國先發主力，特點是大型國際賽經驗相當豐富，褚夫佳更打過3屆經典賽。

去年經典賽褚夫佳和陸振洪扛中國前兩棒，孟偉強、楊順意和那闖是中心打者，杜曉磊埋伏在第9棒，今年5月征戰美國獨立聯盟至今，他們成績都不算理想，其中孟偉強打擊率1成23，陸振洪打擊率不到2成，那闖、褚夫佳和杜曉磊打擊率都在2成5以下。

值得一提的是，參加亞運的中國野手在美國獨立聯盟，合計1335打數僅敲出1轟，由內野手羅錦駿所擊出，中國打者長打能力不算突出，但經過長期在美比賽，動輒面對150公里以上速球，他們普遍不畏懼面對速球派投手，速度和小球戰術值得提防。

★亞運中國野手今年在美國獨立聯盟成績

球員

守位

出賽

打擊率

打數

安打

全壘打

打點

盜壘

孟偉強

捕手、外野手

23

0.123

73

9

0

1

0

栾臣臣

捕手

31

0.255

106

17

0

7

　1

李寧

捕手

36

0.226

124

28

0

7

5

杜曉磊

內野手

27

0.233

90

21

0

4

1

陳晨

內野手

57

0.187

198

37

0

10

0

褚夫佳

內野手

29

0.245

110

27

0

5

5

羅錦駿

內野手

22

0.203

69

14

1

5

1

楊晉

內野手

40

0.220

141

31

0

2

3

陳俊鵬

內野手

36

0.244

123

30

0

14

0

嵩蘊琦

外野手

42

0.171

129

22

0

3

2

陸振洪

外野手

42

0.196

148

29

0

8

0

那闖

外野手

9

0.250

24

6

0

2

0

楊順意

外野手

*無成績

*無成績

*無成績

*無成績

*無成績

*無成績

*無成績

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