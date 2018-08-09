羽球》戴資穎中斷31連勝 最新世界排名出爐

戴資穎。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018世界羽球錦標賽，球后戴資穎止步八強，中斷31連勝。世界羽聯今天將公布最新積分，戴資穎仍為女單第一，但與第二名的日本好手山口茜差距不到1萬分。

女單方面，戴資穎目前的積分為96817分，山口茜在今年世錦賽打到四強，積分從84963分增加到87743分，與小戴的差距縮小至9074分。第三名至第五名仍為印度一姊辛度（Pusarla V. Sindhu）、泰國名將伊瑟儂（Ratchanok Intanon）、中國女將陳雨菲。

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日本好手山口茜。（資料照，法新社）

奪得第三座世錦賽女單冠軍的西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin），排名上升2名來到第六名，第七名為中國女將何冰嬌，上屆世錦賽冠軍奧原希望掉2名來到第八名，第九名為南韓成池鉉，日本高橋沙也加升1名來到第十名，印度前球后賽娜（Saina Nehwal）則掉到第十一名。

西班牙前球后瑪琳奪得第三座世錦賽女單冠軍。（資料照，歐新社）

男單方面，球王仍是丹麥安賽龍（Viktor Axelsen），今年世錦賽亞軍的中國好手石宇奇升至第二名，大馬名將李宗偉掉至第三，世錦賽冠軍桃田賢斗則升3名來到第四，南韓孫完虎掉1名至第五，台灣好手周天成也掉1名來到第六，中國好手諶龍升至第七，印度斯理坎特（Srikanth Kidambi）掉至第八，香港伍家朗為第九，日本選手西本拳太升4名來到第十。

周天成。（資料照，法新社）

台灣男雙「雙麟配」陳宏麟／王齊麟打到世錦賽四强，獲得銅牌，升5名來到第十名。

台灣男雙陳宏麟（左）／王齊麟。（資料照，取自世錦賽官網）