NBA》讚KD天賦超群 伊古達拉：人們不夠欣賞他

勇士前鋒伊古達拉。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊老將伊古達拉（Andre Iguodala）日前接受《運動畫刊》記者Ben Golliver（以下簡稱BG）的訪問，談到包括對於隊友杜蘭特（Kevin Durant）的想法、詹姆斯（LeBron James）對慈善事業的等一些問題。

BG：「人們不了解杜蘭特的什麼部分？」

伊古達拉：「人們不夠欣賞他。他是有史以來最有天賦的得分手。杜蘭特的效率驚人，他能僅僅出手12次就得到30分。很多人為了要找到進攻節奏必須長時間的持球，不過杜蘭特不需要。」

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喬丹（Michael Jordan）有後仰跳投、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）有天勾，而杜蘭特可以用他七呎的身高做出急停跳投，那是防守球員無法阻擋的。」

BG：「詹姆斯創辦了『承諾小學（I Promise School）』，不過近期也受美國總統川普（Donald Trump）的批評，為此喬丹（Michael Jordan）發言表示力挺詹姆斯，你覺得喬丹的聲明夠嗎？」

詹姆斯創辦的「承諾小學（I Promise School）」於近期落成。（資料照，法新社）

伊古達拉：「詹姆斯作為運動員和非裔美籍運動員都取得了不起的成就。這是一所接納任何孩子的學校，不僅僅是黑人小孩。這為我們設下非常高的標準，去鼓勵運動員們回饋社區。MJ也在慈善事業貢獻良多，他說他支持詹姆斯，這就是我們運動員想要聽到的。」

BG：「高爾夫球場上的你跟籃球場上的你有何不同？」

伊古達拉：「籃球場上我會忘記剛剛發生的事情，試著保持穩定和穩定。我會了解何時要去承擔風險，在場上要知道時間和比分。但在高爾夫中，他是一桿接一桿的。有時我會雙柏忌，然後又連續兩三個雙柏忌，因為我還在考慮三個洞之前的事。在籃球這個團隊運動中，還有其他人可以確定結果，不過高爾夫，只有自己，球和球場。」