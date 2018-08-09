MLB》馬林魚戰績不佳 基特有信心：我們走在正確道路上

馬林魚執行長基特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕自從馬林魚隊易主之後，球隊發動了多筆重大交易，也讓今年球季成績不盡理想，不過，新加入到馬林魚隊高層、同時擔任執行長的基特（Derek Jeter）表示對球隊目前的方向感到滿意。

「我們還有很長的路要走」，基特說。「沒有人會滿意我們現在的狀況，但我們正朝著正確的方向邁進。」

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「我們跟這個組織的一舉一動都是為了讓球隊變得更好」，基特說。「我們不能僅僅交易掉球員，我們對於在交易大限前得到的球員，還有我們留下的球員都很滿意。」

馬林魚隊有意跟瑞爾穆托（J.T. Realmuto）簽下延長合約，這會是基特時代的一個大改變，從基特上任以來馬林魚就出清了相當多位選手。基特說：「在我看來，J.T.是聯盟中最全能的捕手之一。他是我們想要長期留在球隊中的人。」

馬林魚隊本賽季在陣容上依賴非常多的年輕球員，結果好壞參半。基特說，其中一個好處是有機會評估有前途但未經證實的人才，即使是那些表現不佳的球員。

「我喜歡觀察球員們掙扎的時候」，他說。「我想看看球員們對陷入困境的反應。」

談到今年表現不錯，打擊率0.285、有37支長打的新秀安德森（Brian Anderson），基特表示他應該要獲得年度最佳新人這個獎項。

季前交易掉了三個明星外野手歐蘇納（Marcell Ozuna）、耶利奇（Christian Yelich）和MVP史坦頓（Giancarlo Stanton）的馬林魚，目前戰績僅47勝69敗，排在全大聯盟倒數第五，同時也在國聯東區敬陪末座。