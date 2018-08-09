網球》作弊！中國好手彭帥買通搭檔 遭禁賽還吞罰款

彭帥遭禁賽。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕最新消息指出，中國好手彭帥在去年溫網威脅並買通女雙搭檔退賽，遭禁賽6個月外加1萬美元的罰款，連當時的外籍教練Bertrand Perret也受罰。

監督球員是否打假球的網球公正性調查小組（The Tennis Integrity Unit）今天揭露彭帥去年在溫網試圖在比賽簽到截止後，用不當方式勸說原定搭檔退賽的事實。聲明寫道，「調查發現，彭帥在2017年溫網以強迫手段及金錢補償的方式，希望他的搭檔能夠同意退出女雙的賽事。」

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彭帥當時的搭檔為比利時范愛特凡珂（Alison van Uytvanck），據悉，她希望能夠在截止日前更換合作對象，但范愛特凡珂並沒有接受彭帥的請求，彭帥最終也沒有參賽，但仍被認定為是違反網球比賽的反貪腐條款，當時的教練Perret也遭禁賽3個月。

彭帥被禁止出賽任何網球比賽，從8月8日正式生效，不過，只要她不再有任何違規行為，就能從原本6個月的禁賽期縮短為3個月，最快可以在11月8日重返球場。

彭帥女雙排名20名、單打列80名，過去曾和謝淑薇搭檔拿下2013溫網和2014法網女雙冠軍，不過兩人在今年初短暫合體後又鬧翻，杜拜女網賽結束後宣告分道揚鑣，彭帥今年在溫網找詹詠然合作，但兩人合拍止步32強，目前彭帥還未出面回應禁賽一事。