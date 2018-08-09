亞運棒球》日本精挑9名投手 全是社會人球隊菁英

日本投手堀誠。（資料照，記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2018年亞運日本隊24名球員，全來自日本社會人球隊菁英，其中17人去年底曾來台打冬盟，國內球迷對他們應該算熟悉，當時他們展現強悍且細膩球風，讓球迷印象深刻，亞運絕對是台灣隊勁敵。

根據數據統計，1963年日本社會人球隊發展達到鼎盛時期，當時多達237隊，隨著經濟不景氣和企業縮減經費，目前日本社會人球隊僅剩94隊，亞運日本從這94隊，超過3000名球員當中，精挑24名好手，由石井章夫擔任總教練。

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去年底石井章夫領軍來台征戰冬盟，當時他受訪時曾說，「社會人賽事一年30至40場，技術水平仍與職棒差很多，多採單敗淘汰賽，每場都很重要，選手對贏球和冠軍的渴望非常強烈，這是特有精神。」

這次亞運日本帶了9名投手，有7人打過去年冬盟，其中右投堀誠均速不到140公里，但控球相當精準，變化球犀利，去年他在冬盟防禦率僅1.13，戰績2勝1敗；東芝王牌投手岡野祐一郎，去年冬盟先發5場拿下1勝，防禦率1.93，28局投球僅送出4次四壞保送，控球能力同樣不俗，他和堀誠是日本陣中兩大先發投手。

荒西祐大是日本唯一側投投手，去年在冬盟投了9局0責失，最快球速147公里，他將是球隊重要的牛棚戰力，兩左投之一的高橋拓已，去年在冬盟飆速145公里，防禦率2.57，同樣是牛棚主力。

值得一提的是，34歲右投佐竹功年是陣中最年長球員，去年他並沒有打冬盟，投球時出手姿勢相當詭異，投短局數可以有效擾亂對方打者。

★亞運日本投手去年在冬盟成績

投手 左右投 出賽 先發 局數 勝 敗 防禦率 岡野祐一郎 右投 5 5 28 1 0 1.93 堀誠 右投 4 4 24 2 1 1.13 臼井浩 右投 3 2 12 2 0 0.75 吉川峻平 右投 4 2 13 2 1 2.08 勝野昌慶 右投 3 0 3.2 0 1 7.36 荒西祐大 右側投 5 0 9 0 0 0 高橋拓巳 左投 4 0 7 0 0 2.57 佐竹功年 右投 *沒有打冬盟 富山凌雅 左投 *沒有打冬盟

日本投手岡野祐一郎。（資料照，記者羅志朋攝）