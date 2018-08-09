NBA 》「法國跑車」帕克感性道別：聖城是我唯一的家

曾是馬刺隊的帕克與教練帕波維奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前馬刺17年的當家控衛帕克（Tony Parker）日前在「球星論壇（Players Tribune）」刊登一篇感謝馬刺上下和球迷的文章，裡面也講述著許多故事。

帕克在文章裡面提到，在飛越半個地球來到馬刺2001年選前的測試會時，他感到有些緊張，也有可能是時差的關係，表現非常不理想。當下帕克認為他的職業生涯還沒起步就要結束了。不過後來「波總」帕波維奇（Gregg Popovich）仍給他第二次機會，而這次他表現比上次好上許多，最終也在第28順位被馬刺選上。

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提及他的前隊友，也是馬刺的領袖鄧肯（Tim Duncan），帕克撰道：「鄧肯就是馬刺文化存在的原因。他不僅是最偉大的球員之一，同時也是最偉大的隊友。或許人們會覺得這是陳腔濫調，不過我想大家都不知道整個團隊文化有多少都是因為Tim。」

帕克盛讚鄧肯的領袖魅力。（資料照，歐新社）

帕克：「他永遠是我們的秘密武器，一個像他這樣的聯盟MVP，練習像是在爭取球隊名單最後一席一樣。這就是他的魅力，為了球隊的利益將自己的身段放在一旁。」

提到恩師帕波維奇，帕克說波波維奇所做的一切都是為了球隊的利益，以及有時會積極和消極的方式來影響球員。

在文章最後，帕克寫道：「我是無法用這樣一封信來道馬刺對我的意義。謝謝馬刺從上到下整個組織給了我生命中最棒的機會，以及一份17年美妙的工作。還有無所不在、為我們加油、支撐著我們的球迷。謝謝聖城，這是我唯一會稱為家的地方。」