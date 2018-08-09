MLB 》巴耶茲展現全能身手 小熊教練和隊友都想給他MVP

小熊明星球員巴耶茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管打擊成績不如卡本特（Matt Carpenter）和艾倫納多（Nolan Arenado）優秀，但是國聯打點王的小熊明星球員巴耶茲（Javier Baez）同樣被認為具有奪下MVP的實力跟資格，他的隊友和教練都認同這項說法，大力肯定巴耶茲的全方位貢獻。

小熊總教練梅登（Joe Maddon）表示，雖然巴耶茲的上壘率不算太好，但還要看看他的其他表現，「大家看看他能做到的，別忘了防守和跑壘。我希望在討論到MVP時，不要只看打擊，這讓我倒胃口，我們打的是『一整場』的棒球比賽，我希望真正的棒球員能夠被認可。」

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2016年的國聯MVP，同時也是巴耶茲的隊友布萊恩（Kris Bryant）也同樣大力支持他的隊友，他說：「巴耶茲是我們團隊中最有價值的球員，我們現在是國聯戰績最好的球隊，他是MVP的最佳人選。雖然我們無法盜上一壘，不過盜壘可以搶佔得點圈。只看上壘率的話看不出來巴耶茲的優勢所在。」

巴耶茲在場上能夠守到二壘、三壘、游擊三個位置，給予球隊調度上的方便和靈活性，布萊恩認為這也是巴耶茲的一大能力。「這就是2016年幫助我拿到MVP的原因。」布萊恩說，「我守了很多個位置。而他今年也在做同樣的事情。我認為投票者很聰明會知道這一點。」

巴耶茲守備優異，為去年防守聖經獎的得主。（資料照，法新社）

「我現在能坐在球場的第一排看他表演。他也理所當然是個MVP。」布萊恩說

儘管巴耶茲的WAR值（球員的綜合評價）4.4在國家聯盟落後卡本特（Matt Carpenter）和艾倫納多（Nolan Arenado），兩人同為4.8；而wRC+139也遠遜於卡本特的160和艾倫納多的143。不過巴耶茲主要擔當的是棒球場上最難防守的內野中線位置，同時還有19次盜壘成功。全方位貢獻能力的確不只讓隊友教練，也讓球迷朋友注意到了。