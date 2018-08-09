NBA》詹皇穿湖人戰袍讓球迷瘋狂 不忘致敬布萊恩

詹姆斯換上湖人新賽季戰袍。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕明星前鋒詹姆斯（LeBron James）今天在Instagram放上穿著湖人戰袍的照片，讓球迷陷入瘋狂，詹姆斯重申自己是「王者」，還秀出穿著向隊史傳奇布萊恩（Kobe Bryant）致敬的鞋款。

湖人上週發表新賽季球衣，今天詹姆斯率先在個人IG的限時動態放上多張身著湖人戰袍的圖片，讓球迷能夠搶先目睹他的迷人風采，詹姆斯還下了「我就是王者」、「湖人秀」的註解，除此之外，詹姆斯還特別秀出自己所穿的球鞋，正是復刻鞋款「Kobe 1 Protro」，詹姆斯以此向湖人隊史傳奇致上最高敬意。

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詹姆斯換上湖人新賽季戰袍。（取自網路）

詹姆斯今夏轉隊至湖人，即便他換上新戰袍，至今仍讓球迷感到相當難以置信，「這實在太不真實了」、「好瘋狂」，外媒還製作惡搞圖，誇張呈現球迷看到詹姆斯換上湖人戰袍的驚嚇模樣。

It’s crazy seeing Lebron in a Laker uni. Still doesn’t seem real pic.twitter.com/NIVTA6ymoc — Nico DeCastro （@N1C0D） 2018年8月9日

Lebron wearing Kobe’s in a Laker jersey.



Feels unreal. pic.twitter.com/9xS8sVDQNz — Legendary Lakers （@goldlakerss） 2018年8月9日