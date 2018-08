NBA》詹皇穿湖人戰袍讓球迷瘋狂 不忘致敬布萊恩

詹姆斯換上湖人新賽季戰袍。(取自網路)

〔體育中心/綜合報導〕明星前鋒詹姆斯(LeBron James)今天在Instagram放上穿著湖人戰袍的照片,讓球迷陷入瘋狂,詹姆斯重申自己是「王者」,還秀出穿著向隊史傳奇布萊恩(Kobe Bryant)致敬的鞋款。

湖人上週發表新賽季球衣,今天詹姆斯率先在個人IG的限時動態放上多張身著湖人戰袍的圖片,讓球迷能夠搶先目睹他的迷人風采,詹姆斯還下了「我就是王者」、「湖人秀」的註解,除此之外,詹姆斯還特別秀出自己所穿的球鞋,正是復刻鞋款「Kobe 1 Protro」,詹姆斯以此向湖人隊史傳奇致上最高敬意。

詹姆斯今夏轉隊至湖人,即便他換上新戰袍,至今仍讓球迷感到相當難以置信,「這實在太不真實了」、「好瘋狂」,外媒還製作惡搞圖,誇張呈現球迷看到詹姆斯換上湖人戰袍的驚嚇模樣。

It’s crazy seeing Lebron in a Laker uni. Still doesn’t seem real pic.twitter.com/NIVTA6ymoc