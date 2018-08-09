日職》樂天洋砲阿馬達遭驗出禁藥 禁賽半年

阿馬達。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日職官方今天宣布，樂天墨西哥籍洋砲阿馬達（Japhet Amador）因藥檢呈現陽性反應，將被禁賽半年，本季無法再出賽，這是日職史上第5人被發現使用禁藥。

今年6月13日的跨聯盟交流戰，阿馬達敲出陽春砲，單場4支2。根據《日刊體育》報導，阿馬達賽後就被尿液藥檢，7月23日檢驗出爐，阿馬達的藥檢呈現陽性，後來本人希望再檢驗，結果仍為沒過。日職官方宣布，阿馬達從今天（8月9日）起至2019年2月8日之間，遭到禁賽無法上場。

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阿馬達本季出賽62場有20轟是樂天全隊最多，另有打擊率0.269、42分打點的成績，他的身形相當龐大，身高有193公分，體重有135公斤，本季年薪8000萬日圓。

《體育報知》則指出，日本職棒自2007年實施藥檢以來，過去有4人被發現使用禁藥，分別為2007年的前軟銀投手Rick Guttormson、2008年的前巨人野手岡薩雷茲（Luis Gonzalez）、2008年的前養樂多洋投Daniel Rios、以及2011年的井端弘和。

不過，井端弘和是為了眼睛治療，其使用的藥物過了許可期限，中日龍方面疏忽沒有再申請許可，最後井端弘和僅被處最輕的責備處分。

阿馬達。（資料照，法新社）