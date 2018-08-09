高球》獎金存錯戶頭 佛利伍德差點沒領先到大賽收入

英格蘭好手佛利伍德。（資料照，法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕英格蘭好手佛利伍德（Tommy Fleetwood）上個月在英國公開賽並列12名作收，但他的獎金卻差點領不到，因為歐洲PGA巡迴賽犯了低級錯誤，把他的獎金匯進了另1位佛利伍德的帳戶裡。

世界排名第11的佛利伍德，7月下旬在英國公開賽以4回合總計281桿並列12名，獲得15萬4480美元獎金（約台幣477萬元），沒想到賽後獎金處理程序出了錯，歐洲PGA巡迴賽工作人員竟然把這筆錢匯進了住在佛羅里達州59歲的高爾夫教練佛利伍德（Thomas Fleetwood）的戶頭裡。

請繼續往下閱讀...

這位資深教練在手機上看到有一筆鉅款來自歐洲PGA巡迴賽，馬上到銀行提報此事，歐巡賽才趕緊處理，歐巡賽人員說：「這很顯然是我們的錯誤，我們已經解決了問題，也對雙方造成的困擾表示歉意。」

正在美國聖路易參加PGA錦標賽的年輕佛利伍德則表示，他並不知道這件事，他說：「我甚至不清楚他們有沒有把獎金匯給我，我很少在看自己戶頭裡的變化。這件事看來是真的，他們也在調查發生的原因，我想他們一定也覺得過意不去，這是個有趣的故事。」

初步了解，可能是資深教練佛利伍德最近幾年一直試著到歐洲長春賽事參加資格賽，所以在歐巡賽留有帳戶資訊，而且他們兩人名字太像，工作人員一時不慎才發生誤匯獎金的糗事。資深教練佛利伍德至少可以開玩笑地宣稱，歐巡賽曾經匯了15萬美元獎金給他。

英格蘭好手佛利伍德的獎金，被工作人員匯進佛羅里達州資深教練的戶頭裡。（取自網路）