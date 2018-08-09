MLB》開轟+沒收全壘打美技 勇士20歲新星天賦超驚人（影音）

勇士隊超新星阿庫尼亞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕年僅20歲的阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）隨勇士隊一同作客國民在華盛頓的主場。今天不但轟出一支深遠兩分彈，還沒收對手亞當斯（Matt Adams）差點飛出去的陽春彈，徹底扮演「奧客」角色，也幫助勇士隊8：3擊敗國民隊。

今年四月底才上到大聯盟的阿庫尼亞先是在4局上半將國民先發投手米隆（Tommy Milone）偏高的球路直接掃出中外野大牆，讓國民外野手哈波（Bryce Harper）也只能望球興嘆。數據顯示，這顆小白球足足飛了452英呎遠，時速達105.2英里。

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下個半局，阿庫尼亞面對亞當斯的深遠飛球，他一路退後最後縱身一跳，幫助勇士先發投手佛提紐維奇（Mike Foltynewicz）少挨了一記陽春砲。

阿庫尼亞是今年聯盟引頸期盼的超新星，去年在小聯盟打遍無敵手，擁有打擊、長打、跑壘、臂力、守備五拍子天賦的他，在開季之前各家新秀評論媒體都認為他與大谷翔平在伯仲之間。今年阿庫尼亞打擊三圍.261/.321/.478，出賽僅60場就有12支全壘打，還有6次盜壘的表現。



整場比賽勇士早早就取得分數上的絕對優勢，最終也輕鬆順利地擊敗了國民隊。