MLB》紅人三壘手特殊技能太強 連「達人」都超佩服

蘇亞雷斯在場上嚼口香糖吹泡泡。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）除了擁有絕佳的攻守表現，他還有一項吹泡泡的「特殊技能」，讓曾創下紀錄的吹泡泡達人都感到相當佩服。

球員在場上邊嚼口香糖邊吹泡泡的畫面並不罕見，不過，蘇亞雷斯厲害的是，他可以在守備的同時還邊吹泡泡，完全不怕泡泡遮蔽傳球視線。但蘇亞雷斯並不是一開始就如此「純熟」，他的隊友簡尼特（Scooter Gennett）透露，過去常常看到蘇亞雷斯把泡泡吹得很大，最後弄得滿臉都是的糗樣。

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蘇亞雷斯現在已經是名「專業吹泡泡者」，他在受訪時表示，如果要能像他一樣厲害，切記在嚼口香糖時，要多吸入一點空氣，除此之外，還要選擇「Dubble Bubble」的無糖口香糖。

「吹泡泡達人」Chad Fell過去曾吹出直徑達50.8公分大的泡泡，還寫下金氏世界紀錄，他認為蘇亞雷斯的觀念很正確，根據他自身經驗，有糖口香糖的確很難吹出大泡泡，不過Fell接著提到，其實改用無糖款也有一定難度，「我很驚訝他能夠用無糖的泡泡糖做出這樣的事，我很想跟他見個面！」

蘇亞雷斯今年出賽98場，3成03的打擊率，敲出紅人隊最多的26發全壘打和87分打點，今年首度入選明星賽。