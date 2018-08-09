中職》棒球魔法學校又要來了！ 11月底二度登台

棒球魔法學校將在11月底二度登台。馮勝賢秘書長與佛州棒球農場創辦人Randy Sullivan及教練合影。（中職提供）

〔體育中心／綜合報導〕曾協助王建民重返大聯盟的佛州棒球農場（Florida Baseball Ranch）教練團，今年將再度來台，預計11月底展開為期10天的訓練營。

中華職業棒球大聯盟秘書長馮勝賢赴美與佛羅里達州棒球農場創辦人Randy Sullivan見面，為2018中華職業棒球大聯盟棒球專業訓練營作準備。

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佛州棒球農場 （FBR） 創辦人Randy Sullivan過去成功改造包括旅美傳奇好手王建民等多位大聯盟球星，在2017年曾接受中華職業棒球大聯盟之邀來台舉辦投手訓練營，其中現役職棒選手如倪福德、羅嘉仁、陽建福、林樺慶、范玉禹、陳育軒、林其緯、傅于剛等球員都報名參加。

馮勝賢秘書長認為去年訓練營成效良好，決定今年延續與佛州棒球農場 （FBR） 的合作，創辦人Randy Sullivan於會談中同意，將於11月底親率7位專業教練再次來台授課，展開為期10天的專業投手訓練營及專業打擊訓練營課程。並將於課程中使用Rapsodo訓練分析系統，為學員進行即時分析及反饋。