亞運》克拉術亞運處女秀 台將李宛庭、楊憲慈志在金牌

克拉術亞運處女秀，台將李宛庭（左起）、楊憲慈志在金牌。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕克拉術（Kurash）首度納入亞運正式種類，李宛庭、楊憲慈等台將期待遠征雅加達爭奪金牌，香華天集團也贊助總價逾百萬台幣的產品及服務，協助這批國手臨場保持最佳狀態。

本屆亞運克拉術競賽將於8月28至30日進行，其中女子63公斤李宛庭、女子78公斤楊憲慈是台將奪金希望！台中市的李宛庭曾獲2017年世界錦標賽金牌；來自台東縣的楊憲慈則拿到2017年亞洲室內武藝運動會金牌及亞洲最佳女子運動員等殊榮，她們都在國立體育大學積極訓練，出征前夕異口同聲說：「希望好好發揮，亞運處女秀締造歷史。」

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克拉術亞運處女秀，台將李宛庭（左起）、楊憲慈志在金牌。（記者梁偉銘攝）

我國克拉術協會理事長張漢東是知名婦產科醫師，也是合氣道高手，高齡85歲的他表示，協會2007年成立，時間不長算新興運動，為提昇國際競爭力，這些年來張漢東出錢出力親自帶隊出國參賽，並聘請烏茲別克國家教練來台協助培訓，如今總算開花結果，不但去年世錦賽摘下1金，今年亞運測試賽更勇奪4金。為了協助國手暖身，讓民眾更認識克拉術，協會亞運前舉辦「全國總統盃暨漢東盃錦標賽」，8月18日歡迎各界前往新北市淡水竹圍高中，為亞運好手加油打氣。

克拉術是源自中亞烏茲別克的傳統武術，相傳歷史已有3500年，現今比賽規則類似柔道，但禁止腰部以下攻擊和地板搏鬥，簡單來說就是把對手摔倒即停，不繼續做壓制等攻擊，因運動傷害較低，也適合女性和小孩學習，IKA國際總會成立於1992年，已是IWGA世界運動總會會員。

克拉術首度納入亞運正式種類，香華天集團贊助台將總價逾百萬台幣的產品及服務。（記者梁偉銘攝）