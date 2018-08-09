中職》富邦悍將RED主題日「傳奇紅∙條紋球衣」致敬徐總

全隊球員穿上融入R、E、D精神的主題球衣，展現出對一代棒球傳奇徐生明教練最高的致敬方式。（富邦悍將提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將於8月11至12日舉辦RED主題日，將穿上「傳奇紅∙條紋球衣」，向一代棒球傳奇徐生明教練致敬。

富邦悍將主題球衣結合Respect、Energy、Dream三大元素，球衣左袖口飛舞的85蝴蝶圖騰代表對徐總的敬意，藍色英勇條紋在熱情紅色球衣上交織出富邦悍將對於棒球的熱情與活力。全隊球員穿上融入R、E、D精神的主題球衣，展現出對一代棒球傳奇徐生明教練最高的致敬方式。

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Respect致敬徐總，從興農到富邦，林益全持續以優異的成績答謝徐總的教導；Energy能量傳承，奮力追逐每一顆球，林哲瑄以永不放棄的精神表達對棒球的熱愛；Dream敢於追夢，潛力無限新生代重砲，范國宸以沉穩的步伐勇敢朝自己的夢想前進。三位不同背景的球員，穿上同一件「傳奇紅∙條紋球衣」，共同展現出團結一心的RED精神。

本周富邦悍將主題日除推出「傳奇紅∙條紋球衣」外，另有三款85紀念商品「大G隊徽黑老帽」、「雙色後扣式棒球帽」與「85紀念款背號T恤」，以及生活用品「球棒造型直傘」與全新應援道具「寶劍加油棒」，全品項將自8/11（六）起於球場販售，主題球衣與85紀念商品另於8/14（二）起開放MOMO預購。