中職Live》瑞安暴投送分 獅 6：6 象

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 獅 1 2 3 0 6 7 1 象 5 0 1 6 7 0

第五局

第四局

四局上，統一獅三上三下。

第三局

三局下，林智勝三振出局，周思齊擊出中線安打，隨後詹子賢敲內野安打，陳重羽的妨礙守備讓林書逸上到一壘，象隊一人出局攻佔滿壘。瑞安發生暴投，周思齊回到本壘得分，但黃鈞聲、陳江和無法延續攻勢。

三局上，蘇智傑擊出安打，並靠著暴投上到二壘，陳鏞基獲得保送，同時先發投手楊志龍退場，官大元接替投球。下一棒高國慶外野飛球出局，朱元勤敲出一分打點二壘安打，隨後陳重羽擊出二分打點安打，獅隊逆轉比分。

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第二局

二局下，中信兄弟三上三下。

二局上，高國慶率先擊出安打，朱元勤保送上壘，陳重羽擊出外野飛球出局，下一棒唐肇廷擊出一分打點安打，陳傑憲再補上一分打點安打，吳桀睿擊出外野飛球出局，郭阜林三振出局。

周思齊首局轟出三分砲。（記者廖耀東攝）

周思齊首局轟出三分砲。（記者廖耀東攝）

第一局

一局下，王威晨、陳偉漢連續擊出安打，隨後陳子豪擊出一分打點內野安打，林智勝遭到三振，下一棒周思齊敲出右外野方向三分砲，詹子賢三振出局，林書逸保送上壘，並盜上二壘，黃鈞聲再補上一分打點安打，首局中信兄弟攻下5分。

一局上，首棒打者陳傑憲轟出右外野方向陽春砲，吳桀睿擊出一壘平飛球出局，郭阜林遭到三振，蘇智傑觸身球保送，隨後盜上二壘，並靠著暴投來到三壘，但下一棒陳鏞基遭到三振。

王威晨首打席敲安。（記者廖耀東攝）

陳傑憲首局首打席開轟。（記者廖耀東攝）

賽前報導

下半季目前排名第一的中信兄弟，繼續在洲際主場迎戰第二名的統一7-ELEVEn獅，雙方只有1.5場勝差。上一場奪下生涯先發首勝的楊志龍，雖然過去對戰獅子軍防禦率不錯，但還在尋求對戰首勝。而瑞安近況極佳，最近五場比賽防禦率為1字頭，收下2勝0敗。

獅隊先發投手瑞安。（記者廖耀東攝）

象隊先發投手楊志龍。（記者廖耀東攝）

兩隊先發名單：