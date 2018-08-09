高球》第100屆美國PGA錦標賽今晚登場 史畢斯尋求生涯四大賽大滿貫

美國名將史畢斯。（資料照，法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕今年最後1場男子大賽，第100屆美國PGA錦標賽於台灣時間今晚將在密蘇里州聖路易市近郊開賽，美國名將史畢斯再次尋求生涯四大賽大滿貫紀錄。近況不錯的J.湯瑪斯，則要在這場大賽全力衛冕冠軍。

這場大賽今年賽季倒數第2戰，兩週之後美巡賽就要進入季後賽，通常賽季到了美國PGA錦標賽，年度最佳球員應該可以呼之欲出了，但今年前3場大賽和選手錦標賽冠軍得主都不是同一人，其中只有英國公開賽的冠軍F.摩里納利贏得兩勝，目前美巡賽季有3位3勝好手，包括D.強森、J.湯瑪斯和B.華生在內。這使得年度最佳球員之爭還未明朗，上述的球星任何1人在本週封王的話，很可能就是年度最佳球員的得主。

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D.強森是目前世界球王，同時也是美巡賽FedExCup積分的領先者，自然最被看好，賽前國際賭盤的奪冠賠率D.強森為1賠8.5，看好度排第1。

球王D.強森。（資料照，歐新社）

其次是北愛爾蘭的麥克羅伊1賠11、J.湯瑪斯1賠14和澳洲的戴伊的1賠15。另外，再次尋求生涯四大賽大滿貫紀錄的史畢斯，奪冠盤的賠率是1賠19。去年他贏得英國公開賽冠軍之後，就有機會挑戰這項紀錄，但沒能達陣。今年將全力衝刺。

還有人氣重現的「老虎」伍茲也想在這場大賽中突破，他曾經兩度在PGA錦標賽連莊，上回奪下這場大賽冠軍已是2007年的事。伍茲的奪冠賠率是1賠26。

老虎伍茲力求再起。（資料照，USA TODAY Sports）

這場比賽在悶熱的Bellerive俱樂部舉行，美國PGA協會去年就作成決定，在賽前練習日選手可以穿短褲上場，昨天練球時不少球員就穿著短褲打球，畫面頓時變得比較有休閒味。但部分好手忘了這件事，行李打包時沒把短褲帶上，D.強森就是其中1位。

這場大賽明年將調比賽時間到5月份，變成年度第2場大賽，過去慣例上會把今年前3位大賽冠軍得主排在同1組，未來也不再出現，前兩回合或許可以注意一下瑞德、凱普卡和F.摩里納利這組。