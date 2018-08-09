中職》看捍力克事件 史總：規則不是用來打破的，紀錄才是

中信兄弟總教練史耐德。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕「規則不是用來被打破的，紀錄才是。」對於近期Lamigo桃猿找來曾涉及猥褻事件的洋投捍力克（Luke Heimlich）所引發的爭議，中信兄弟總教練史耐德做了這樣的註解。

捍力克應不應該在中職出賽，桃猿球團能否登錄他，這幾天鬧得沸沸揚揚，曾在美職打滾多年的史耐德提出自己的見解，他說，「大聯盟有定很多規則，如果過去選手有一些（不好）紀錄的話，就沒辦法在大聯盟出賽，正因為如此，即便選手（捍力克）能力再好，也沒有職業球團會在選秀會選他，規則定在那邊就是要去遵守。」

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史耐德強調，選手不管是有性騷擾、性侵、酒精或藥物濫用等前科，就是不准出賽，大聯盟是在做對的事情，既然有這樣的規則就必須遵守。

「我對這件事情的看法如何，其實並不重要。」史耐德說，如果現在中職和大聯盟有相同的規則，就不應該允許捍力克在中職出賽，身為棒球員和職業聯盟，就應該要對選手有一定的規範和約束，「到時候捍力克若真的無法在美國和台灣出賽，也不能怪這兩個聯盟，這是他當初的所做所為，應該要自己承擔。」

史耐德表示，他相信每個人犯錯，都值得再給一次機會，但這取決於是犯什麼錯，「今天他（捍力克）是犯法律上所不允許的錯誤，他必須自己承擔後果，或許是一輩子，或許是怎樣我不曉得，規則不是用來被打破的，紀錄才是，規則不能有任何模糊空間或其他方式去解釋，也不能鑽漏洞。」

捍力克今天現身觀看澄清湖棒球場二軍比賽。（記者黃志源攝）