中職》賴智垣二軍初登板飆K 陳禹勳後援0.1局失3分

桃猿二軍獲勝。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕今天中職二軍下午進行富邦悍將與Lamigo桃猿之戰，桃猿二軍火力全開，終場以13：6大比分獲勝。

悍將二軍此役在2局下先馳得點，取得3分領先，包含高國輝敲出帶有1分打點的一壘安打，桃猿則在下個半局再追回2分。

請繼續往下閱讀...

富邦二軍高國輝在2局下擊出一壘安打。（記者黃志源攝）

6局上，悍將換上投手郭勝安，但他沒解決任何打者就爆失4分退場，桃猿這個半局狂攻8分大局，包括林承飛面對蕭一傑敲出3分彈。7局上，桃猿派出季中加盟的新秀投手賴智垣初登板，他投1局飆1K無失分。下個半局桃猿打線再添3分，富邦雖然在9局下也追回三分，最終仍以6：13敗下陣來，不敵桃猿二軍。

Lamigo二軍林承飛在6局上擊出3分全壘打。（記者黃志源攝）

桃猿新人賴智垣初登板，投1局飆1K無失分。（記者黃志源攝）

桃猿新人賴智垣初登板，投1局飆1K無失分。（記者黃志源攝）

猿隊火力相當旺，除了敲出下二軍後首轟的林承飛之外，一壘手楊岱均5打數敲出4安打，還有3分打點，陽耀勳也貢獻一支2分打點的三壘安打。悍將則以吳宗峻5打數4安打表現最佳。

Lamigo二軍陽耀勳在3局上擊出2分打點三壘安打。（記者黃志源攝）



Lamigo二軍楊岱均5打數擊出4安打。（記者黃志源攝）

廖健富今4打數有1安打。（記者黃志源攝）

此外，右膝受傷近2個月未在一軍比賽的陳禹勳，今天也在二軍此役第9局登板後援，但只投0.1局就被敲3安打，送出1次4壞球保送，失掉3分退場，狀況看來還未調整好。

Lamigo投手陳禹勳今投0.1局掉３分。（記者黃志源攝）

Lamigo投手陳禹勳今投0.1局掉3分。（記者黃志源攝）