NBA》可愛終於說話了！ 雷納德向外界表達感謝之情

雷納德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上季馬刺因「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）的交易案鬧得滿城風雨，雷納德本人也從未發表過任何意見，在上月確定落腳暴龍後，稍早雷納德終於以公開信的方式，向外界表達自己對馬刺的感激之情。

雷納德：「在過去這幾周，我反覆思考該如何表達自己的想法，如果要用最簡單的詞彙做出一個結論，那大概就是2個字，謝謝。」雷納德接著表示，「我與我的家人想對大家說聲感謝，謝謝馬刺隊與聖城的居民、球迷們，陪我一起打球的每一位隊友，在這7年的職業生涯中，謝謝你們的參與。」

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雷納德：「謝謝你波總（Gregg Popovich），我永遠都會非常感激，自己能在你的指導下成長；謝謝我的粉絲們，你們在馬刺時總是無條件的支持我，我不會忘記在馬刺經歷的每一件事。」雷納德最後提到，「當我即將展開職業的下一個篇章，我依然會永遠記得這座城市與聖安東尼奧的所友人民，謝謝你們！」

雷納德在2011年以首輪第15順位被溜馬選中，隨即被交易至馬刺，生涯場均能繳出16.3分6.2籃板2.3助攻的成績，下季他將披暴龍的球衣亮相，背號則沿用馬刺時期的2號球衣。

雷納德公開信。（擷取自mySA）