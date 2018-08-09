網球》彭帥澄清未給錢要雙打搭檔詐傷退賽 仍無法改變懲處

彭帥涉嫌威脅利誘搭檔退賽，遭禁賽6個月、罰款1萬美元。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕網壇廉政小組（The Tennis Integrity Unit）揭露，彭帥涉嫌威脅利誘搭檔退賽，已遭禁賽罰款引發熱議，這位前世界女雙球后下午則向中國自家媒體澄清，並非給錢要雙打搭檔詐傷退出，但無法改變相關懲處。

彭帥解釋，去年溫網大滿貫前夕，幾乎所有靠排名能進女雙籤表的各國選手都找好搭檔，她也和俄國卡薩金娜（DariaKasatkina） 講妥，不料對方突然受傷，她也不認識比利時選手范愛特凡珂（Alison van Uytvanck），還是當時教練普瑞特（Bertrand Perret）推薦，才決定臨時合作，「因為我們排名剛好可以打。」

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只不過，印度名將米爾莎（Sania Mirza）也因搭檔受傷找上了彭帥，因此她才想透過普瑞特，間接詢問范愛特凡珂能否退出，卻被對方拒絕，「因為她原本沒有報雙打，又另外租了房子，突然改行程得花很多錢。」所以彭帥和團隊溝通後，願意把女雙第1輪奬金給范愛特凡珂，用於更換搭檔造成的相關損失，「我也想表示歉意，因為這不是我們希望發生的情況。」

彭帥坦承，前任教練確實發短訊談及補償，但從未要范愛特凡珂裝傷退出，並強調普瑞特與范愛特凡珂教練之間簡訊對話內容，涉及任何交易並非她本人指使。彭帥已遭禁賽6個月、罰款1萬美元（約30.6萬台幣）；普瑞特則因此事被禁賽3個月，並遭指控為幕後主使。