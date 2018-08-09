日職》4壞球保送沒人發現... 廣島鈴木誠也白白出局（影音）

已經2好3壞了，投手再投壞球，但鈴木誠也沒有被保送。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕今晚日職廣島對中日之戰發生一起離奇事件，3局下廣島隊鈴木誠也在打擊時，電視轉播畫面顯示來到2好3壞，這時雙方纏鬥來到第8球，投手投出一顆落在低角度的大壞球，此時應該要是保送，但主審並沒有做出任何裁示，鈴木誠也和兩邊教練也沒有任何反應，這個打席竟然繼續進行，

投手笠原祥太郎繼續投下一球，第9球鈴木誠也打成界外，第10球則是擊出內野滾地球出局。

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原來是當時球場的記分板出錯，在2好3壞時，球場記分板仍顯示2好2壞，但當時大家都沒有察覺，因此鈴木誠也已經4壞球了還繼續打擊，白白喪失一次保送，最慘的是最後還出局。

這場比賽最終廣島以3：2擊敗中日。