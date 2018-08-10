亞運棒球》日本捕手指揮塔 有前職棒球員壓陣

木南了。（中職提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2018年亞運日本隊24名球員，是從全國94支社會人球隊，超過3000名球員當中精選出來的，包括9名投手、3名捕手、8名內野手和4名外野手，其中野手部分有10人去年底來台打過冬盟，國內球迷對他們應該不會感到陌生。

亞運日本3名捕手當中，最受矚目就屬去年亞錦賽國手24歲木南了，他在冬盟繳出打擊率3成71，盜壘阻殺率4成44的好成績，攻守都有一定水準，如果沒有意外，他可能就是亞運日本主戰捕手。

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32歲細山田武史是前日職橫濱DeNA、軟銀鷹捕手，擁有4年日職一軍資歷，累積出賽203場，打擊率1成71，2015年底他遭軟銀釋出後，就效力社會人球隊豐田自動車至今，經驗豐富的他，厚實亞運日本捕手戰力深度。

要說明的是，過去日本職棒和日本棒協關係相當緊張，退役職棒選手是不能到社會人球隊打球的，後來雙方「破冰」，這幾年有愈來愈多退役職棒選手到社會人球隊打球、當教練，前日職羅德下勾投手渡辺俊介，退役後到社會人球隊新日鐵住金當教練兼球員就是一例。

另外，日本社會人球隊規定，大學畢業生打滿2年具選秀資格，若是高中畢業加入社會人球隊，必須滿3年才能參加職棒選秀；平日早上球員到母企業上班、下午練球，若冬天或非球季就不練球，平均每隊每年打30至40場比賽。

★亞運日本野手去年在冬盟成績

球員 守位 出賽 打擊率 打數 安打 全壘打 打點 盜壘

木南了 捕手 14 0.371 35 13 0 5 1

辻野熊大 捕手 9 0.238 21 5 0 4 2

細山田武史 捕手 *沒有打冬盟