亞運棒球》日本打線完整 得當心冬盟之星笹川晃平

日本社會人隊笹川晃平。（中職提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年亞運棒球日本隊來勢洶洶，全隊24人全來自社會人球隊，打者有多人去年底來台征戰冬盟，特別要注意堀米潤平和笹川晃平。

25歲的堀米潤平主守二游、左打，身高僅163公分的他，身材雖不起眼，但速度飛快，打擊纏鬥能力極佳，加上有選球鷹眼，守備功夫紮實，去年冬盟出賽13場就跑出9次盜壘成功，打擊率3成68，是台灣隊必須提防的打者。

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堀米潤平（右）。（資料照，記者廖耀東攝）

24歲的外野手笹川晃平去年來台打過亞錦賽和冬盟，並在冬盟掀起一股旋風，繳出打擊率4成44，外帶2轟、3盜、14分打點的全能成績，可惜無法打到結束，否則累積成績應該會更可觀，但好身手已讓國內球迷印象深刻，堪稱冬盟之星。

北村祥治去年亞錦賽拿下打擊王（6成67）和明星三壘手獎，田村強打擊爆發力十足，去年冬盟13場就打下15分打點，敲出2轟，名字相當特別的松本桃太郎，去年冬盟打擊率破4成，基本上，亞運日本隊先發打線，就是以去年底冬盟社會人隊作為骨幹。

★亞運日本野手去年在冬盟成績

球員 守位 出賽 打擊率 打數 安打 全壘打 打點 盜壘

堀米潤平 內野手 13 0.368 38 14 0 2 9

田村強 內野手 13 0.318 44 14 2 15 0

青柳匠 內野手 9 0.250 28 7 0 5 1

北村祥治 內野手 12 0.250 36 9 0 8 0

地引雄貴 內野手 8 0.364 22 8 1 3 0

岡部通織 內野手 *沒有打冬盟

喜納純彌 內野手 *沒有打冬盟

森下翔平 內野手 *沒有打冬盟

笹川晃平 外野手 9 0.444 36 16 2 14 3

松本桃太郎 外野手 9 0.421 19 8 0 2 0

佐藤旭 外野手 14 0.256 39 10 0 5 1

近本光司 外野手 *沒有打冬盟