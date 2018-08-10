台灣男足亞運首戰對巴勒斯坦 今日賽事預告與轉播

台灣男足晚間對上巴勒斯坦。（足協提供）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩的賽事與轉播囉！

美國職棒例行賽，早上七點由遊騎兵出戰洋基，遊騎兵推出胡拉多（Ariel Jurado），洋基則派哈普（J.A. Happ），洋基拉出3連勝，目前戰績仍以71勝42敗的成績位居美東第二，與排名第一的紅襪有9場勝差。

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中華職棒今日兩地開打，新莊球場由統一獅對上富邦悍將，獅隊派出防禦率王羅里奇，對上悍將的勝投王伍鐸，統一將尋求2連勝，富邦則要避免吞下2連敗；洲際球場由Lamigo桃猿對戰中信兄弟，剛終止6連敗桃猿派史博威應戰，兄弟則由紐維拉掛帥先發，排名第一的兄弟僅領先第二的統一0.5場，今天將全力搶勝鞏固龍頭寶座。

日本職棒方面，軟銀將出戰火腿，巨人客場踢館廣島，陽岱鋼昨天第9局上場代打沒敲安，旅日台將陽岱鋼的表現仍是全台灣球迷關注的焦點。球迷們一起鎖定自由體育文字直播為岱桑加油！

距離2018年雅加達亞運開幕僅剩8天，男足小組賽率先於今日登場，台灣隊將於晚間8點出戰強敵巴勒斯坦，球迷可以透過緯來體育台和愛爾達體育3台直播，為台灣男足加油！

MLB例行賽

07:00 遊騎兵@洋基 FOX體育、民視

CPBL例行賽

18：35 獅@富邦 WinTV綜合台、愛爾達體育1台、愛奇藝

18：35 猿@兄弟 緯來育樂台、愛爾達體育2台、愛奇藝

NPB例行賽

17：00 軟銀@火腿 FOX體育台

亞運男足

20：00 台灣@巴勒斯坦 愛爾達體育3台、緯來體育台

男排亞洲盃

18：20 台灣@澳洲 FOX體育2台