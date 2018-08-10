MLB》生涯曾一度終結 強投韋蘭德靠她重返巔峰

韋蘭德與阿普頓。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人隊的塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）表示，四年前自己曾因傷病以及憂鬱導致生涯差點終結，是現任的妻子阿普頓（Kate Upton）給他的愛讓他能夠重返球場。

在2014年，當時31的韋蘭德認為自己的生涯就要結束了。「我真的認為這就是終點。」當時他的防禦率飆升比起去年多了整整1.08，丟掉比所有美聯投手都還要多的114分，當老虎的教練建議他去做核磁共振檢查後，他待在樓梯間哭了出來。

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那時韋蘭德已經與阿普頓交往了兩年，韋蘭德表示，當時22歲的阿普頓做為一個公眾人物，她相當清楚生活在鎂光燈之下所要面對的壓力以及殘忍的批評。身為模特兒的阿普頓，同樣也知道身體的問題將會導致韋蘭德的球員生涯出差錯。

韋蘭德。（資料照，法新社）

阿普頓在韋蘭德最沮喪的時候，讓韋蘭德了解到自己是需要幫助的，不管是身體、抑或是心靈上。韋蘭德說：「做為一個運動員，我不想要被人們知道我受傷了，你不應該這麼做，那會被認為是個藉口。但阿普頓是那個我可以對他傾訴一切的人，就像個治療師一樣。」

韋蘭德隨後就開始向物理治療師求助，以修復他被嚴重耗損的身體，更與物理治療師一同研究如何改變他的投球方式。2016年，韋蘭德回來了，他再度展現出塞揚等級的身手，並且在2017年轉隊至太空人隊，拿下了他生涯第一枚世界大賽冠軍戒指。

韋蘭德與阿普頓。（資料照，美聯社）

韋蘭德也在去年於義大利與當初在他最沮喪時不忘鼓勵他、幫助他走出低谷的阿普頓結婚，兩人也在上個月宣布他們即將要有小孩了。

今年韋蘭德同樣維持著塞揚等級的身手，他在156.1局的投球裡送出204次三振，被打擊率僅有1成93，被上壘率0.88，拿下11勝6敗，太空人隊也有很高的機會再次晉級季後賽。