MLB》倫弗洛致勝滿貫砲！ 教士9上海灌6分逆轉釀酒人（影音）

2018/08/10 08:52

〔體育中心／綜合報導〕本日教士的致勝功臣非倫弗洛（Hunter Renfroe）莫屬！倫弗洛在9局上3：4落後的情況下轟出超前比分的滿貫砲，這是他本季第12轟，教士第9局海灌6分，終場8：4逆轉釀酒人。

釀酒人終結者克納貝爾（Corey Knebel）9局上登板控球大失準，連續保送三人後被詹考斯基（Travis Jankowski）敲安掉1分，接替克納貝爾投球的索利亞（Joakim Soria）無能阻止頹勢，倫弗洛轟出滿貫砲幫助教士逆轉比分，最後釀酒人換上巴恩斯（Jacob Barnes）又被雷耶斯（Franmil Reyes）敲一支陽春砲，教士8：4成功擊敗釀酒人。

倫弗洛近況火熱，已經連4場比賽都開轟，僅落後隊史紀錄保持者奈特勒斯（Graig Nettles）2場，倫弗洛近7場都敲安並繳出3成79的打擊率。雷耶斯近4戰也有15支9的不俗表現。

投手部份，教士先發厄林（Robbie Erlin）投5局被敲7安失4分，另有3K1保送；釀酒人先發古耶拉（Junior Guerra）則是投6局3K、被敲8安、3保送失2分，8局下上場後援的葉茲 （Kirby Yates）拿下勝投。

倫弗洛轟滿貫砲。（美聯社）

與隊友慶祝中的倫弗洛。（美聯社）

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