NBA》騎士交易還沒停 傳又看上熱火看板中鋒

懷特塞德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏「詹皇」詹姆斯（LeBron James）決定西遊湖人，騎士隊先以天價續留「愛神」洛夫（Kevin Love）後，補強動作仍未停，而根據美媒報導，騎士今又傳出想拿T.湯普森（Tristan Thompson）和柯佛（Kyle Korver）跟熱火交易「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）。

本季因傷缺席29場比賽的「白邊」懷特塞德，場均繳出14.1分、11.6籃板、1.7阻攻。原是球隊中看板先發中鋒的他，從三月開始上場時間就逐月銳減。

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熱火今年球季在季後賽首輪不敵七六人，懷特塞德不但在季後賽表現糟糕，更屢與熱火主帥傳不合，可能被交易的傳聞也甚囂塵上。

雖然懷特塞德之前受訪時，曾表示自己跟總裁萊利（Pat Riley）和主帥史波斯查（Erik Spoelstra）進行會談後，對溝通結果相當滿意，藉此想能打破失和傳言，不過近期熱火仍傳出想要「打掉重練」的消息，打算清倉大拍賣，希望空出薪資在未來招募超級巨星。

而傳出第一波被擺在架上尋求交易的人，就是下一季的薪水更高達2543萬美元的懷特塞德，而根據邁阿密記者Michael Schofield指出，騎士對這位長人非常感興趣，可能會把中鋒T.湯普森和射手柯佛當做籌碼，跟熱火交易懷特塞德。

如果這筆交易能順利達成的話，無疑讓騎士的禁區再升級，而能夠拉開空間的洛夫也十分和懷特塞德搭檔組成禁區雙塔。

T.湯普森。（資料照，法新社）

柯佛。（資料照，法新社）