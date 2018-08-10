網球》中媒直指彭帥換搭檔問題多 謝淑薇、詹詠然都是苦主

彭帥爆發買通女雙搭檔醜聞，遭處以禁賽及罰款處分。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國好手彭帥被爆出2017年溫網使出金錢補償和脅迫手段，希望女雙搭檔能夠退賽，以便換新的合拍對象，違規行為遭到禁賽及罰款處分，中國媒體《新浪體育》更直指彭帥更換搭檔頻頻出現問題，謝淑薇和詹詠然都是苦主之一。

網球公正性調查小組（The Tennis Integrity Unit）揭露彭帥在去年溫網試圖在雙打簽到截止後，用不當方式逼迫原定搭檔范愛特凡珂（Alison van Uytvanck）退賽的事實，處以3個月禁賽外加3個月禁賽緩期，以及1萬美元的罰款處分。

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彭帥事後澄清他並沒有用「買通」或是「威脅」的方式讓范愛特凡珂退賽，而是當時有其他選手找上他合作，彭帥想補償范愛特凡珂因為更改行程的損失，彭帥坦承自己確實忽略了雙打規則，這次的事件是個「巨大失誤」。

彭帥與謝淑薇搭檔拿下2013年溫網及2014年法網女雙冠軍，寫下生涯高峰，今天年初再與謝淑薇聯手，不料卻爆發體能師糾紛再度分道揚鑣，彭帥找不到固定的搭檔，期間還跟麥克海爾（Christina Mchale）、 王雅繁及詹詠然合作。

《新浪體育》撰文表示，彭帥在「更換搭檔」的頻頻出現問題，就提及她和謝淑薇幾度重聚又分開，而今年溫網換了詹詠然，但兩人合作也無疾而終。

今年初謝淑薇與彭帥決裂時，中國網友罵聲不斷，不過隨著彭帥爆發醜聞，中國網友就說，「當年誰還罵謝淑薇？」、「謝淑薇可以洗白了」。

謝淑薇與詹詠然。（資料照，歐新社、詹詠然臉書）