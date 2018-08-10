NBA 》畢斯利受訪談湖人展望 竟向球哥告白！？

湖人新同學畢斯利。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕跟詹姆斯（Lebron James）在湖人隊再續前緣的畢斯利（Michael Beasley）日前接受《Bleacher Report》（以下簡稱B / R）的採訪，談到了很多關於湖人隊、未來展望還有對老朋友跟新同學的看法，以下摘錄：

B / R：「湖人隊是季後賽球隊嗎？」

畢斯利：「很多人說我們不是。我認為我們是一個能夠根據我們的努力程度、以及我們願意犧牲多少身體和精神，來決定自己命運的團隊。我相信我們有一群人想要以正確的方式打籃球，想要贏得勝利並努力工作。話雖如此，我認為我們可以在今年達到我們的目標。」

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B / R：「湖人幾乎是一個全新的陣容，你期望大家會怎麼磨合？」



比斯利：「我不確定，因為我們還沒湊在一起，但我首先想到的是：今年在球場上的跑動以及空間會很有趣。你很少和三個平均七次助攻的球員一起比賽。我不會對於我們今年平均每場比賽30次助攻感到驚訝。」



B/ R：「你有詹姆斯和朗度（Rajon Rondo）等高智商的隊友。你覺得開心嗎？」

畢斯利：「我喜歡。我喜歡每個人都以正確的方式打球。不僅僅是Lebron跟朗度，我們還有波爾（Lonzo Ball），他喜歡讓每個人參與到比賽之中。還有史蒂文森（Lance Stephenson），當他專注時，他是賽場上最好的組織者之一。我們只需要聚在一起打籃球，互相學習，努力工作。」

朗度以一年900萬美元加盟湖人。（資料照，美聯社）

B / R：「你看過多少波爾的影片？你覺得他的比賽怎麼樣？

畢斯利： 「我是Lonzo的大粉絲。我不明白Lonzo為何受到如此多的批評，平均每場比賽得到10分，7個籃板，7次助攻，1次抄截和火鍋。當然，他的命中率很低，但是大家都認為魏斯布魯克（Russell Westbrook）可以投籃，不過他也沒多準。」

「兩年前，布洛格登（Malcolm Brogdon）每場得到10分和3個籃板，獲選年度最佳新秀，但現在Lonzo是11-7-7，然後大家都說他過譽了？我是Lonzo粉絲。我想如果你給他上場而不擔心他的投籃能力，你會看到一名球員知道以及如何打一場完整的籃球比賽。」

去年湖人選中的榜眼波爾。（資料照，法新社）