MLB 》洋基隊被高估？ 美媒：這五隊都過譽

〔體育中心／綜合報導〕《Bleacher Report》日前報導分析，在考量了傷病情形、陣容缺陷及賽季目前的得失分差後，有五支球隊前進季後賽的機會是被高估的，這五支球隊分別是費城人、釀酒人、水手、洛磯以及洋基隊。

1. 費城人隊

經過長期黑暗時光，費城人終於看到重建結束的曙光。費城人隊目前得失分差為+39分，遠遜於分區第二勇士隊的+67，以及同樣虎視眈眈的國民隊的+69。今年費城人得分能力較為貧弱，整季總得分僅並列大聯盟第19名，攻擊指數（OPS）則是第22名。

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由王牌諾拉（Aaron Nola）領軍，費城人投手相當出色。（資料照，USA Today）

2. 釀酒人隊

釀酒人隊今年得失分差為+34，而天使隊同樣也是+34分，但是天使隊在分區僅排名第四且勝率沒超過五成。釀酒人隊的中段輪值人手充足，不過他們缺少一個獨當一面的王牌投手。這在一戰定生死的外卡賽中相當不利，因此釀酒人應該要全力打敗小熊拿下分區冠軍，不然他們季後賽可能不會走的太長。

3. 水手隊

水手隊的得失分差為-25分，是所有勝率高於五成的隊伍中最差。而他們的輪值同樣不起眼，自責分率4.19排在聯盟第17，而且塞揚名投赫南德茲（Felix Hernandez）身手每況愈下。這樣要與太空人和運動家、甚至是美聯其他強隊競爭都是很困難的。

「國王」赫南德茲昔日風光已不復在。（資料照，法新社）

4. 洛磯隊

洛磯隊離外卡第二張門票還有些微差距。他們今年的得失分差是-16分。他們最糟糕的地方在於牛棚，自責分率5.13排在大聯盟倒數第二，而且他們並沒有對這點做出大幅度的改善。

5. 洋基隊

與上述其他隊伍不同在於，洋基隊幾乎能確保打進季後賽。不過在這段期間「法官」賈吉（Aaron Judge）和明星捕手桑契斯（Gary Sanchez）都會缺陣一段時間，在補強過後輪值也仍有缺陷。王牌塞維里諾（Luis Severino）近期則是陷入大低潮，在外卡戰不一定能讓人充分信任，總而言之洋基隊有不少不確定因素。

塞維里諾最近表現跌跌撞撞。（資料照，美聯社）