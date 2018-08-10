MLB》這次換布蘭特利！ 印地安人連兩天向雙城說再見（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今天布蘭特利（Michael Brantley）9局下的再見安，讓印地安人繼昨日（10日）林多（Francisco Lindor）的再見三分砲後，再次氣走雙城，終場5：4繼續穩坐美中龍頭。

印地安人在第5局前都保持領先，但雙城隊先是靠著凱弗（Jake Cave）第5局的犧牲打追一分，接著第6局再藉由波蘭柯（Gregory Polanco）的三分砲追平比數。雙方僵持到第9局，才在布蘭特利的再見安下分出勝負。

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布蘭特利賽後表示當時並沒有想太多：「我試著冷靜我的腦袋，要同時想跟打是很難的事情。所以只要讓事情變單純並盡你所能就好。」印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）稱讚他道：「在關鍵時刻有他真好，你知道他不會輕忽那個打席，也不會感到畏懼。」

印地安人先發、塞揚獎得主克魯伯（Corey Kluber）未能累積本季第15場勝場，目前只差美聯第一名的洋基塞維里諾（Luis Severino）一場。他今天登板7局飆7K、被敲7安、失4分。「我不介意是我贏還是牛棚贏，重點是，我們贏下了比賽。」克魯伯說。今日的勝投後援投手米勒（Andrew Miller）拿下。

雙城先發貝里歐斯（Jose Berrios）投4局飆5K、被敲4安、6保送、失4分。這場勝利後，印地安人領先美中區第二名的雙城11場，並且對分區球隊的對戰戰績為35勝16敗。

布蘭特利敲再見安。（USA TODAY Sports）

克魯伯未能追平塞維里諾。（USA TODAY Sports）