高球》美國PGA錦標賽首回合 伍德蘭打出64桿暫居領先

伍德蘭以7個博蒂、1個柏忌的64桿暫居領先。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國選手伍德蘭（Gary Woodland）今天在第100屆美國PGA錦標賽首回合，以7個博蒂、1個柏忌的64桿暫居領先。

伍德蘭今天起步雖然緩慢，開賽第1洞就吞柏忌，前7洞賺不到小鳥，但第8洞長洞博蒂開張之後，推桿手感增溫，連抓兩鳥，進入後9洞又從第11洞開始7洞打下5個博蒂，排名不斷推升，最後以低於標準桿6桿躍居領先。

請繼續往下閱讀...

出身堪薩斯州的伍德蘭，平常隨著美巡賽事行程四處奔忙，很少有機會回老家，這場大賽雖在鄰州舉行，仍有近百位親朋好友趕來為他加油，也看著他成為領先者。

較早出發的佛勒今天也有佳作，趁上午果嶺草皮還很平順的時段在最後11洞打下5個博蒂，65桿完賽，早早把名字掛在領先榜上，直到伍德蘭超車之後，佛勒才退居第2。Z.強森和南非的史東這回合都打出66桿並列第3。球王D.強森、澳洲名將戴伊則在11人的大集團裡並列第5，都是67桿。

「老虎」伍茲這回合從後9洞出發，吸引最多觀眾跟隨，但他出師不利，第10洞開球打進長草，多花1桿打回球道，吞了柏忌。第11洞又打進長草，第2桿攻果嶺被長草所阻，球飛行距不足，掉進水塘裡，拋球罰桿之後，攻上果嶺兩推桿吞下雙柏忌，才打兩洞伍茲就損失3桿。

所幸接下來的比賽他及時回穩，打下4個博蒂、1個柏忌，回到平盤70桿完賽，暫時並列48名。