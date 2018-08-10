亞運棒球》決戰雅加達！ 台、日教頭都曾拒絕職棒

台灣亞運棒球代表隊總教練許順益。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2018年雅加達亞運棒球項目，8月26日台灣首戰南韓，同時也有機會在下一輪遭遇勁敵日本，台、日兩隊教頭許順益和石井章夫，棒球生涯有許多相似之處。

石井章夫現年53歲，出生於日本神奈川縣，捕手出身，慶應義塾大学畢業後，1986年日本職棒選秀會橫濱大洋鯨（橫濱DeNA前身）以第2輪指名選進石井章夫，不過他以家庭環境因素為由婉拒進職棒，選擇穩定的工作。

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1987年石井章夫進入日本社會人球隊東京瓦斯打球，2003年擔任東京瓦斯監督，去年2月被選為社會人野球日本隊監督，任期到今年雅加達亞運結束。

去年石井章夫領軍來台征戰亞錦賽奪冠，同年底再帶隊來台打冬盟，球風令人耳目一新，冬盟成員有17人是今年亞運國手，不少球員未來會投入日職選秀，戰力相當堅強，石井章夫目標只有一個，就是率隊拿下亞運金牌。

57歲的許順益，嘉義人，投手、內野手出身，高中畢業進合庫，退伍後曾到業餘兄弟飯店棒球隊打球，原本有機會打職棒，為兄弟象效力，後來他考量生活穩定比較重要，決定回合庫打球，2006年接任合庫總教練至今，在合庫待超過30年。

去年10月底棒協召開選訓委員會，決定由許順益擔任亞運台灣隊總教練，預計在亞運結束後卸任，這一點和石井章夫一樣。

20年前許順益是曼谷亞運台灣隊教練團成員，當時兵敗曼谷只奪第三，回憶苦澀，如今他「升格」成為亞運台灣隊教頭，希望帶隊拚出好成績。

日本總教練石井章夫。（資料照，記者郭羿婕攝）