MiLB》鄧愷威5.2局僅被敲3安 狂飆生涯新高9K笑納2連勝

鄧愷威去年加盟雙城一圓旅美棒球夢。（資料照，展逸行銷提供）

〔體育中心／綜合報導〕去年加盟雙城隊的19歲台灣投手鄧愷威，今天再度先發出賽，主投5.2局僅被敲3安，飆出生涯新高9K，自責分率下降到3.38，最終球隊以5：2獲勝，鄧愷威也拿下本季第三勝；效力印地安人3A的張育成今天沒有安打表現，選到1次四壞球，並靠隊友開轟回來得到一分。

繼前戰先發奪勝後，鄧愷威此役再度掛帥先發，首局就連飆3K讓對手三上三下；第2局先用三振解決首名打者後，被Michael Berglund敲出安打，又觸身球保送下名打者，所幸隨後就以滾地球抓到剩下兩個出局數，化解失分危機。

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接下來的3局到5局，鄧愷威也順利度過，不過6局下卻遭遇亂流，被Cristhian Pedroza敲安打後，因捕手牽制失誤讓打者趁勢站上二壘，之後鄧愷威控球不穩，先投出觸身球又暴投造成二、三壘有人，被敲高飛犧牲打掉了第1分，雖後再被敲出二壘安打失1分，飆K抓下第2個出局後退場休息，接下來接手的牛棚則未再失分。

反觀光芒三位新人投手都無法壓制住雙城新人，全都掉分，讓雙城掃出7支安打，打下5分，終場就以2：5遭雙城擊敗。

鄧愷威此役主投5.2局，面對22名打者，僅被敲3安，失2分，還飆出共飆本季單場最多的9次三振，防禦率降至3.38，8月連2戰都奪勝投，也笑納本季第3勝。

而效力於印地安人的張育成，此役先發守游擊、打第六棒，總計3打數無安打，不過4局上先選到四壞保送後，靠隊友史塔曼茲（Eric Stamets）開轟跑回第球隊第3分，最後一次上來打擊吞下三振，打擊率略降到0.253，而球隊最終以5：4險勝光芒3A。

張育成。（資料照，記者郭羿婕攝）