棒球》驚！教練不滿判決 竟直接拔走壘包（影音）

Somebody's got a case of the..................Tuesdays? It's been a weird week. @SportsCenter #SCNotTop10 pic.twitter.com/9R4D1Onr8O — F-M RedHawks （@FMRedHawks） 2018年8月8日

〔體育中心／綜合報導〕繼美國時間8月7號的「垃圾桶事件」後又一起崩潰秀。在垃圾桶事件的隔天，於同一個球場上，客隊Chicago Dogs的總教練Butch Hobson因與裁判起爭執被判離出場，未料他淡定的走向三壘包，一把抓起壘包離場，並將該壘包送給場邊的小孩。

這件事情的起因，是由於Fargo-Moorhead RedHawks隊的球員跑向三壘，防守方Chicago Dogs的三壘手急忙接起滾地球回壘，但裁判卻判決跑者安全上壘，引來Butch Hobson的不滿，因此上前議論。只見兩人爭論不休，裁判火氣一上來直接判Butch Hobson離場。結果Butch Hobson果真乖乖的離場，只是，他還順手抄走了引起爭議的三壘包。

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連續兩天比賽出現脫窗的行徑讓該聯盟引起注目，有網友寫道：「我決定要看這個聯盟了，我一年看超過200場比賽，但從來沒看過這麼經典的！」、「所以，明天又會發生甚麼？」、「這些比賽到底怎麼了（笑）」

Butch Hobson拔走三壘包。（截自影片）

爭論中的Butch Hobson。（截自影片）

將壘包給小孩。（截自網路）