網球》納達爾都沒轍！不可思議的回擊球讓眾人驚嘆（影音）

瓦文卡直落二敗給納達爾，止步16強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）今天羅傑斯盃16強賽與西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）正面對決，雖最終以5：7、6（4）：7告負，不過，一記精彩背後回擊球讓全場觀眾陷入瘋狂，主播都激動高喊：「不可思議」！

比賽進行至第2盤，納達爾回球掃到後場，眼看這球就要得分，沒想到瓦文卡奮力衝往底線，在背對球網的情況下，瓦文卡憑藉著極佳手感將球勾回場內得分，現場觀眾紛紛起立鼓掌，為這難以置信的一刻瘋狂歡呼。

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拿下3座大滿貫男單冠軍的瑞士名將瓦文卡，因傷進入漫長復健期，復出後表現跌跌撞撞，世界排名曾高居第3的他，甚至一落千丈跌落至200名後，不過，瓦文卡在羅傑斯盃表現漸入佳境，首戰以三盤擊敗世界排名第17的基里奧斯（Nick Kyrgios），接著再力克匈牙利好手法索維斯（Marton Fucsovics），今天與納達爾大戰超過2小時，直落二輸球止步16強。