MLB》綽號球衣公布！響尾蛇終結者超有梗網友全笑瘋（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今發布30支球隊的綽號球衣，將在台灣時間8月25-27日賽事披上，馬林魚左投陳偉殷仍沿用了去年的名字諧音「Weigh-In（賽前秤重）」，「投打二刀流」的大谷翔平無意外的選用了「Showtime」，不過目前公認最有創意的卻用兩個表情符號（emoji）拼出自己姓的響尾蛇投手巴克斯柏格（Brad Boxberger）。

美國時間8月24-26日是大聯盟的「球員週」，除了可以穿上自己命名的綽號球衣，各隊也能發揮創意進行設計，比如說配色、球帽上的隊徽。最早運動家老闆芬利（Charles Finley）就曾在60-70年代鼓勵球員這樣做，而去年的「球員週」也大獲球迷好評。

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大聯盟今發布30支球隊的綽號球衣。（圖片取自大聯盟官網）

陳偉殷的綽號球衣沿用跟名字發音相似的「Weigh-In」，去年獲得美國球迷的喜愛，還入選為最受歡迎的綽號球衣之一。而天使「二刀流」大谷翔平日前也將出場音樂，改為饒舌歌手Lil Wayne所演唱的《Showtime》後，馬上就開轟，所以最後也無意外的挑選了這個字，繡在球衣上。

大谷綽號球衣。（圖片取自大聯盟官網）

不過，公認最有創意的則是響尾蛇終結者巴克斯柏格，竟把自己的姓氏 「Boxberger」拆開成「Box」和「berger」並把兩個字，使用盒子和漢堡的emoji（表情符號），拼出來秀在背上，超有梗的做法，也讓他的人氣遙遙領先其他人。

響尾蛇終結者巴克斯柏格的超有梗綽號球衣。（圖片取自大聯盟官網）

而今年除了綽號球衣沿用外，大聯盟也打算繼續沿用去年的球衣上的設計的「Thank you」LOGO，結合少棒聯盟的設計，說明一名球員從小演化成大聯盟球星的過程，藉此感謝從小到大的貴人幫助球員完成在大聯盟打球的夢想。