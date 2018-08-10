MLB》牛棚放火挨5轟 洛磯5：8敗給道奇（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯今牛棚放火，外加道奇打線火力兇猛狂敲5轟，終場洛磯5：8輸給了道奇。近期三連敗，還讓道奇登上了國西第一（與響尾蛇並列）。

儘管洛磯先發投手安德森（Tyler Anderson）今表現優異，投6局飆6K、被敲4安僅失1分1保送，讓他在洛磯主場的防禦率降至3.39，是隊史第二低。無奈牛棚放火，讓道奇在6局後狂得7分，無能拿下勝投。

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中繼手歐柏格（Scott Oberg）首先煽起火焰。他在第7局接連挨兩轟讓道奇3：1領先。幸好洛磯打者艾恩內塔（Chris Iannetta）連忙回敬一支三分砲讓洛磯要回領先。但道奇打線也不甘示弱，第8局面對洛磯韓裔中繼手吳昇桓，由貝林傑（Cody Bellinger）轟出一記兩分砲，追平比分，比賽進入第9局。這時洛磯牛棚再次添火，終結者戴維斯（Wade Davis）先是被泰勒（Chris Taylor）敲一支陽春砲，接下來又被多齊爾（Brian Dozier）轟兩分全壘打，9局連丟3分救援失敗，被現場觀眾噓下場。洛磯牛棚本場比賽共挨了5轟、失7分。

道奇部分，除了打線兇猛外，先發投手史崔普林（Ross Stripling）剛從傷兵名單中復出，馬上繳出好投：登板6局2K、被敲4安、2保送、失1分；中繼手佛格森（Caleb Ferguson）投1.2局無失分拿勝投；終結者亞歷山大（Scott Alexander）投第9局無失分拿下本季第二次救援成功。

道奇已經在洛磯主場六連勝，目前以64勝52敗和響尾蛇並列國西第一。洛磯以3.5場的勝差位列第二。

洛磯先發安德森投得不錯，無奈牛棚不給力。（USA TODAY Sports）

多齊爾轟最後的兩分砲，今道奇打線共5轟。（美聯社）