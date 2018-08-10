亞運出征倒數 總統蔡英文授旗致贈30萬加菜金

蔡英文總統今天上午在左營國家訓練中心授旗給即將參加雅加達亞洲運動會台灣隊選手。（記者黃志源攝）

〔記者廖聿偉／高雄報導〕距離2018年雅加達亞運開幕僅剩8天，台灣本屆派出585位選手、150名教練，預計參加36種項目，參賽項目與人數皆是史上之最，總統蔡英文今日也赴國家運動中心，參加代表團授旗典禮，並送上30萬的加菜金，期勉選手能再創佳績。

結束授旗儀式，蔡英文特別前往餐廳，與選手共進午餐，並了解供膳情形。

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蔡英文總統特別前往餐廳，與選手共進午餐，並了解供膳情形。（體育署提供）

蔡英文總統特別前往餐廳，與選手共進午餐，並了解供膳情形。（體育署提供）

蔡英文表示，運動員在場上的表現，最能凝聚全台人民的心，就像世大運郭婞淳在舉重場上出色的表現，台灣人也一起感到驕傲，政府一定要給予最好的照料。

本次擔任掌旗官的郭婞淳表示，「能夠擔任掌旗官就像美夢成真一樣，這是無上的光榮，但過往的掌旗官身高都比較高，我可能是最矮小的一個，但就像台灣在地圖上很渺小，卻充滿力量，我也希望能給台灣體壇和社會更多的力量。

蔡英文總統頒發30萬元加菜金，由羽球選手戴資穎代表受領。（記者黃志源攝）

蔡英文總統與即將參加雅加達亞洲運動會台灣隊選手等人合影（記者黃志源攝）

台灣隊掌旗官郭婞淳。（記者黃志源攝）