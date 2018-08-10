中職Live》張志豪2分砲 兄弟4:2桃猿

2018/08/10 20:23

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

桃猿

 0 1 0 1 0 2 6 0

中信

0

 0 4 0 0 4 4 0

第六局

6上，

第五局

5上，藍寅倫投手前平飛球接殺，林智平選到4壞球保送，隨後盜2壘成功，王柏融、陳俊秀接殺出局。

5下，王威晨4壞球保送，隨後盜壘失敗，陳偉漢3振，陳子豪中外野飛球接殺。

第四局

4上，林泓育飛球接殺，郭嚴文安打，朱育賢1壘安打，隨後趁傳上2壘，目前2、3壘有人，郭永維1壘安打，帶有1分打點；緊接著劉時豪2壘方向滾地球，壘手先傳2壘再傳1壘，形成雙殺。

4下，周思齊選到4壞球保送，隨後林智勝、林明杰、岳東華接連接殺出局。

第三局

3上，劉時豪平飛球接殺，藍寅倫游擊方向穿越安打，林智平1壘安打，王柏融接殺，陳俊秀3振，留下2殘壘，無人得分。

3下，林明杰1壘安打，岳東華犧牲觸擊，推進1壘跑者至2壘，緊接著王威晨平飛安打，送林明杰回本壘得分；陳偉漢中間方向1壘安打，王威晨趁勢上3壘，隨後陳子豪敲高飛犧牲打，帶有1分打點，張志豪敲2分全壘打，為本季第20轟，詹子賢3振。

張志豪回先發打序。（記者廖耀東攝）

張志豪敲2分砲，為本季第20轟。（記者廖耀東攝）

張志豪。（記者廖耀東攝）

第二局

2上，陳俊秀選到4壞球保送，隨後盜2壘成功，林泓育飛球接殺，推進陳俊秀至3壘；郭嚴文右外野方向1壘安打，帶有1分打點，朱育賢3振，郭永維飛球接殺。

2下，張志豪、詹子賢飛球接殺，周思齊選到4壞球保送，林智勝滾地球傳1壘遭到刺殺，留下1壘殘壘。

陳俊秀回本壘得分。（記者廖耀東攝）

郭嚴文安打。（記者廖耀東攝）

紐維拉。（記者廖耀東攝）

史博威。（記者廖耀東攝）

先發打序

Lamigo桃猿

棒次

中信兄弟

藍寅倫

1

王威晨

林智平

2

陳偉漢

王柏融

3

陳子豪

陳俊秀

4

張志豪

林泓育

5

詹子賢

郭嚴文

6

周思齊

朱育賢

7

林智勝

郭永維

8

林明杰

劉時豪

9

岳東華

史博威

先發

紐維拉
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