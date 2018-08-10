中職Live》張志豪2分砲 兄弟4:2桃猿

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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桃猿
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|1
|0
|1
|0
|2
|6
|0
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中信
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0
|0
|4
|0
|0
|4
|4
|0
第六局
6上，
第五局
5上，藍寅倫投手前平飛球接殺，林智平選到4壞球保送，隨後盜2壘成功，王柏融、陳俊秀接殺出局。
請繼續往下閱讀...
5下，王威晨4壞球保送，隨後盜壘失敗，陳偉漢3振，陳子豪中外野飛球接殺。
第四局
4上，林泓育飛球接殺，郭嚴文安打，朱育賢1壘安打，隨後趁傳上2壘，目前2、3壘有人，郭永維1壘安打，帶有1分打點；緊接著劉時豪2壘方向滾地球，壘手先傳2壘再傳1壘，形成雙殺。
4下，周思齊選到4壞球保送，隨後林智勝、林明杰、岳東華接連接殺出局。
第三局
3上，劉時豪平飛球接殺，藍寅倫游擊方向穿越安打，林智平1壘安打，王柏融接殺，陳俊秀3振，留下2殘壘，無人得分。
3下，林明杰1壘安打，岳東華犧牲觸擊，推進1壘跑者至2壘，緊接著王威晨平飛安打，送林明杰回本壘得分；陳偉漢中間方向1壘安打，王威晨趁勢上3壘，隨後陳子豪敲高飛犧牲打，帶有1分打點，張志豪敲2分全壘打，為本季第20轟，詹子賢3振。
張志豪回先發打序。（記者廖耀東攝）
張志豪敲2分砲，為本季第20轟。（記者廖耀東攝）
張志豪。（記者廖耀東攝）
第二局
2上，陳俊秀選到4壞球保送，隨後盜2壘成功，林泓育飛球接殺，推進陳俊秀至3壘；郭嚴文右外野方向1壘安打，帶有1分打點，朱育賢3振，郭永維飛球接殺。
2下，張志豪、詹子賢飛球接殺，周思齊選到4壞球保送，林智勝滾地球傳1壘遭到刺殺，留下1壘殘壘。
陳俊秀回本壘得分。（記者廖耀東攝）
郭嚴文安打。（記者廖耀東攝）
紐維拉。（記者廖耀東攝）
史博威。（記者廖耀東攝）
先發打序
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Lamigo桃猿
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棒次
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中信兄弟
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藍寅倫
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1
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王威晨
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林智平
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2
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陳偉漢
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王柏融
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3
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陳子豪
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陳俊秀
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4
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張志豪
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林泓育
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5
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詹子賢
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郭嚴文
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6
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周思齊
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朱育賢
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7
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林智勝
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郭永維
|
8
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林明杰
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劉時豪
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9
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岳東華
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史博威
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先發
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紐維拉