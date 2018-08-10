MLB》查普曼近兩戰控球不穩 連火球也不見了？

洋基終結者查普曼今控球不穩。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）今天對遊騎兵後援，一開始就連投2保送，幸最後仍守住戰果，幫助洋基以7：3贏球。《紐約郵報》發現，查普曼此戰鮮少有過往的160公里火球，大多都在95、96英哩。

查普曼今天在第9局領先4分的情況下登板，一上場就連投2保送，他及時回穩，連續解決三名打者，守住勝利。總計查普曼1局投球無失分，三振、保送各2次，用球數為24球，賽後防禦率為2.20。

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根據美國數據網站「fangraphs」，查普曼本季的四縫線速球均速為99.1英哩，比上季的均速100.1英哩還慢。另據大聯盟官網顯示，今對遊騎兵之戰，查普曼有2次投到99英哩以上，但大多都在95、96英哩（約152.8公里至154公里），明顯有差距。

查普曼因左膝肌腱炎，辭退今年的明星賽，也讓外界擔心他的身體狀況。「我認為他OK。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，查普曼的身體狀況很好，不考慮換終結者。

此外，查普曼前一場出賽對紅襪時，當局就投出3保送、被敲1安，失掉3分2分自責，今天又投出2保送，近兩場共出現5次四壞球。

洋基終結者查普曼。（法新社）