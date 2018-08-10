中職》許基宏、陳文杰二軍開轟 王勝偉復出敲安

中信二軍許基宏在1局下擊出2分全壘打。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟二軍今天在屏東公益園區對上統一獅二軍，許基宏、陳文杰相繼開轟，王勝偉傷後在二軍首場比賽也敲安，比賽受到現場雨勢影響，只打6局就提前結束。終場兄弟二軍以6：1獲勝。

許基宏在首局就敲兩分砲，中信二軍3局下敲陽春砲、全場有2分打點。王勝偉傷後首次上場比賽，先發守二壘，3打數1安1打點，吳東融1打數1安1打點；統一獅全場有2安打，鄭鎧文有一發兩分跑。

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兄弟投手蔡齊哲主投6局送出6次三振，被敲2安（包含1轟），投出4次保送，獲得第2勝，防禦率為4.50。

獅隊先發陳育軒僅投3.1局被敲7安（包含2轟），失掉6分，吞第3敗。王玉譜1.1局無失分，郭力瑋0.2局無失分。

中信二軍許基宏在1局下擊出2分全壘打。（記者黃志源攝）

中信二軍許基宏開轟。（記者黃志源攝）

中信二軍陳文杰在3局下擊出1分全壘打。（記者黃志源攝）

中信二軍陳文杰在3局下擊出1分全壘打。（記者黃志源攝）

中信二軍陳文杰在3局下擊出1分全壘打。（記者黃志源攝）

中信兄弟王勝偉今天在二軍先發出賽守二壘。 （記者黃志源攝）

中信兄弟王勝偉傷後在二軍首場比賽，繳出3打數擊出1安打，攻下1分打點的成績。（記者黃志源攝）

中信兄弟王勝偉傷後在二軍首場比賽，繳出3打數擊出1安打，攻下1分打點的成績。（記者黃志源攝）

中信兄弟二軍先發投手蔡齊哲。（記者黃志源攝）

統一二軍先發投手陳育軒。（記者黃志源攝）

統一二軍投手王玉譜中繼投球。（記者黃志源攝）

統一二軍投手郭力瑋中繼投球。（記者黃志源攝）

5局上開始下雨，比賽至6局下因雨勢過大，比賽被迫暫停，隨後因場地積水、泥濘，隨後裁定中信獲勝。（記者黃志源攝）

5局上開始下雨，比賽至6局下因雨勢過大，比賽被迫暫停，隨後因場地積水、泥濘，隨後裁定中信獲勝。（記者黃志源攝）