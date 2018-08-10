日職》樂天不敵西武 宋家豪連12局無失分破功

宋家豪連12局無失分破功。（資料照，特派記者倪婉君攝）





〔記者張浩群／綜合報導〕效力日職樂天金鷲的台灣右投宋家豪，今天面對洋聯龍頭西武，6上登板中繼，投1.1局失2分，中斷個人連續9場、12局無失分的紀錄，而樂天終場也以3：7不敵西武。

樂天一開始靠著茂木栄五郎3局下的2分砲先馳得點，西武下個半局馬上展開回擊，山川穂高敲出陽春砲追回1分，中村剛也補上一發超前2分砲，連6場開轟，只差一場就能追平由王貞治和洋砲貝斯所共同保持的連續最多場開轟紀錄。

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樂天先發投手塩見貴洋主投5.1局失5分退場，宋家豪在6局二壘有人時登板，一上來三振了西武捕手炭谷銀仁朗，隨後再讓秋山翔吾擊出投手丘前滾地球出局，順利守住該局未失分。

宋家豪7局上續投，先是對源田壮亮投出四壞球保送，然後被浅村榮斗擊出內野安打，游擊手茂木 栄五郎發生傳球失誤，讓西武跑回1分，山川穂高和外崎修汰連續敲安再打回1分，宋家豪雖然連續解決此役開轟過的森友哉和中村剛也，但保送木村文紀形成滿壘後被換下場。

宋家豪此役合計中繼1.1局投47球，被敲3安失2分，1分為責失分，另外有1次三振和2次保送，最快球速達149公里，防禦率上升至2.25。