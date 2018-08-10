日職》超會行銷！ 廣島推出「幻滅的四死球」T恤

2018/08/10 20:10

很有行銷頭腦的日職廣島鯉魚隊今天再出新招，推出鈴木誠也「幻滅的四死球」T恤。（圖片取自廣島鯉魚官網）

〔記者倪婉君／綜合報導〕很有行銷頭腦的日職廣島鯉魚隊今天再出新招，推出鈴木誠也「幻滅的四死球」T恤、限量885件， 明天中午12點起開始販售。

昨役廣島和中日之戰，擔任4棒的廣島右外野手鈴木誠也在3局上場打擊，電視轉播畫面顯示2好3壞後，對方投手投出一顆外角低的壞球，理應要被保送上壘，但主審未做裁示，也讓此打席繼續進行。鈴木將下一顆球打成界外，最後擊成二壘方向滾地球出局，後來才知是球場記分板出錯，不但讓他白白喪失一次保送，也多了一個出局數。

所幸廣島昨役在延長賽11局以3：2贏球，且球團也沒有浪費「幻滅的四死球」的行銷機會，今天宣布推出限量885件T恤。之所以訂出「885」這個數字，是因為鈴木誠也若當時獲保送上壘，他的上壘率應該是0.444，而非如今的0.441，球團就將444加上441，決定限量推出885件。

儘管昨役少了1次保送，又吞下3次三振，但鈴木誠也今天對巨人表現火熱，5打數3安打，還包括兩發全壘打，貢獻4分打點，助球隊以9：3贏球。效力巨人的陽岱鋼未先發，代打2打數未敲安。

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