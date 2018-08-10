中職》為什麼對攝影機鏡頭比中指？ 史博威不願回應

猿洋投史博威。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天Lamigo桃猿10局上灌進9分，刷新延長賽單局最多得分紀錄，原紀錄為7分，最終就以14:6擊敗中信兄弟，不過這項紀錄的焦點，被Lamigo桃猿洋投史博威對攝影機鏡頭比出中指手勢所模糊。

此役史博威先發5局失5分，第6局退場後回到休息室，此時攝影機對他拍攝，史博威先是用毛巾蓋住場邊攝影機鏡頭，隨後再向鏡頭比中指，引發軒然大波，對於這個不當舉動，賽後史博威搖頭表示不願回應。

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史博威因手傷休養近兩個月，昨重返一軍表現並不理想，均速僅剩140公里左右，和去年相較，掉了6公里左右，球威明顯下滑，他說，「球速大不如前我感到沮喪，但身體狀況正常，表現應該還可以更好。」

桃猿總教練洪一中認為，史博威表現和去年巔峰時期相較，確實有一段差距，均速只剩140公里左右，是什麼樣的狀況還要再了解一下；對於史博威脫序行為，賽後洪總表示不知情，他說，「831洋將大限快到了，三洋投還是要看表現，要沉得住氣。」

昨役前9局打完雙方戰成5:5平手，延長賽10局上桃猿首棒打者郭嚴文敲二壘安打，開啟一連串攻勢，單局狂敲8支安打，加上1保送，再以郭嚴文轟兩分砲畫下句點，單局打下9分寫下紀錄新頁，郭嚴文這一棒也是隊史第1300轟。

猿洋投史博威。（記者廖耀東攝）