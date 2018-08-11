網球》「我不需要捐款」 沒贊助商的謝淑薇 一席話網友推爆

謝淑薇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕WTA世界排行第42名的我國女單一姊謝淑薇，昨天在臉書發文，表示「我不需要捐款，感謝大家的好意」。她透露，自己過慣淡泊名利、簡單的日子，如果民眾想捐款，可以改幫助台灣年輕的一批網球好手。

謝淑薇先前曾在臉書說過，自己在受傷那年後，所有的代言和贊助全都沒了，參加賽事使用「混搭」衣著，先前也引起外媒報導，讓許多台灣支持她的民眾想要捐款贊助，不過謝淑薇昨天在臉書婉謝好意。她說：「我自己參加單雙打雖然不輕鬆，但我很享受還能奔跑，還能吃苦當吃補的日子。」

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謝淑薇表示，若民眾想捐款，可以選擇幫助台灣年輕的一批小球員，她點名台英混血葛藍喬安娜，還有駱建勛，許育修等，她說：「這幾位可以找找比賽影片看看你們喜歡誰，10萬以內直接捐，30萬以內可以要求簡介與目標。30萬以上可要求再附上賽事安排。」

謝淑薇說：「以後我會繼續加油，希望能打更多好球回報大家幫助這些孩子的善意，也希望自己能幫助更多需要幫助的人。」她也鼓勵後進：「台灣孩子，加油，一直努力，就能遇見陽光，遇見更好的自己。」

謝淑薇今年表現相當亮眼，年初連挫種子好手，闖進澳網女單16強，才敗給前球后柯珀（Angelique Kerber），接著又在上月的溫網逆轉擊敗現役世界球后哈勒普（Simona Haplep），首闖草地大滿貫16強。